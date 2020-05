Esplosione a Fiumicino, assalto al bancomat in via Andrea Mantegna - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Assalto al bancomat in via Andrea Mantegna. I banditi – tra le 4 e le 5 di venerdì 1 maggio – hanno puntato lo sportello automatico della Banca Popolare del Lazio, che hanno fatto esplodere forse utilizzando dell’acetilene. Secondo i primi riscontri, tre le persone in azione vestite di scuro.

I malviventi, dopo aver preso il malloppo che è da quantificare, sono fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia, che indaga.