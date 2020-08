Esplosione a Corcolle: bancomat nel mirino dei malviventi - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Esplosione ai Giardini di Corcolle, periferia Est di Roma. I malviventi hanno puntato il bancomat in via Sant’Elpidio a Mare. Dopodiché, in base alle prime informazioni raccolte, sono fuggiti a bordo di un motoveicolo, con parte delle banconote: il bottino è da quantificare.

L’episodio è accaduto nella notte, nel mirino dei banditi lo sportello ATM della Banca di Credito Cooperativo. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della compagnia di Tivoli. Le indagini sono in capo ai militari dell’Arma.

Al vaglio le immagini di videosorveglianza.