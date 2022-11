Esordio vittorioso della Mistercucina Dinamo Ladispoli al palaSorbo: 64-52 al Don Bosco • Terzo Binario News

“Grande pubblico, grande partita, grande entusiasmo e grande organizzazione ieri al Palazzetto dello Sport “A.Sorbo” di Ladispoli dove e’ andata in scena la partita del campionato di basket di Serie D tra la Mistercucina Dinamo Ladispoli e il BK Don Bosco Roma.

C’era grande attesa da parte di tutti gli appassionati sportivi della citta’ perche’ la partita e’ stata la prima competizione ufficiale CONI ad essere disputata all’interno del nuovissimo impianto ladispolano e gli esordi assoluti, si sa, sono sempre bellissimi ma qualche imprevisto ci puo’ sempre stare… e invece, tranne un piccolo contrattempo al cronometro dei 24 secondi, prontamente risolto, tutto e’ filato liscio come l’olio, merito di un’organizzazione attenta e puntuale e di una supervisione operativa continua, scrupolosa ed efficientissima.

Il pubblico ha gremito gli spalti gia’ mezz’ora prima dell’inizio della partita, tante le autorita’ presenti (il Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Augello, la Consigliera Delegata all’organizzazione del Palazzetto Lorena Panzini, il Delegato allo Sport Fabio Ciampa, il Consigliere Delegato ai rapporti con le Federazioni sportive Stefano Fierli, il Consigliere Delegato alle politiche giovanili Riccardo Rosolino), ma soprattutto tantissimi giovani e giovanissimi presenti per fare un tifo bellissimo, con tanti genitori, tanti nonni, un “popolo” Dinamo che ha dato dimostrazione di grande affetto nei confronti dei beniamini della prima squadra, e questo probabilmente ha decisamente emozionato i protagonisti in campo.

La partita infatti inizia e i ragazzi di coach Ciprigno sembrano avere un po’ il freno a mano tirato, con il Don Bosco che ne approfitta e prova subito un minibreak che lo porta sul 4-10; sono pero’ i cambi del coach, con la velocita’ di Petronio e l’esperienza di D’Alonzo, a dare una scossa alla squadra che riesce a chiudere il quarto sul 13-10. Nel secondo quarto la Dinamo si carica ancora di piu’, l’apporto dalla panchina e’ importante con Bonavenia e Mangiola, e anche grazie alle triple di Fois, Terenzi e Bonavenia si va al riposo lungo su un apparentemente comodo risultato di 39-22.

Nell’intervallo intanto la festa prendeva ulteriore forma, con i bambini e le bambine “impazzite” a correre nel campo e provare a fare canestro con i minipalloni regalati dalla societa’… un vero e proprio “spot” per la pallacanestro e per lo sport.

Alla ripresa dei giochi pero’ l’orgoglio dei ragazzi ospiti ha rischiato di rovinare la giornata perfetta che si stava configurando; con una precisione al tiro degna di categorie superiori, forse pero’ agevolata da una difesa dei ladispolani non proprio tra le piu’ attente e reattive, il Don bosco si rifa’ sotto e arriva fino al -6. E’ ancora il timeout di coach Ciprigno a riportare ordine, ma soprattutto i canestri di Fois, Mangiola e Campolungo che aiutano a contenere i danni: il quarto si chiude infatti con un parziale di 9-18, ma tutto sommato ancora con un piccolo tesoretto da gestire per la Dinamo sul 48-39.

Negli ultimi 10 minuti gli ospiti provano ancora a ricucire il distacco ma in difesa Capitan De Martino e i suoi hanno ormai preso le misure a tutti e cosi’, tra il tripudio generale, si chiude con una bella vittoria 64-52 una giornata che rimarra’ negli annali sportivi cittadini.

Queste le parole di un emozionatissimo presidente Dinamo a fine gara, Luigi Fois : “E’ una soddisfazione enorme, oggi comunque fosse andata a finire la partita sarebbe comunque stato un successo. Ringrazio tutti quelli che sono venuti oggi in questo magnifico impianto, quelli che avrebbero voluto farlo ma non hanno potuto, ringrazio ovviamente tutti quelli che ci hanno permesso di esserci, l’Amministrazione Comunale, politici e funzionari tecnici, chi il Palazzetto l’ha costruito, ringrazio i nostri sponsor e tutto lo staff tecnico Dinamo, dal minibasket, alle giovanili, alla prima squadra, i ragazzi che danno l’anima in campo e dimostrano un attaccamento alla societa’ che mi rende orgoglioso, ringrazio i Volontari di Fare Ambiente che ci aiutano ogni giorno sul campo. E’ stata una festa, una gran bella festa. Alla prossima, per migliorare ancora, sempre.”.

Parziali e tabellino

Parziali: 13-10 26-12 9-18 16-12

Dinamo Ladispoli: Terenzi 3, Bonavenia 5, Fois 16, De Martino (cap) 2, Mangiola 13, Petronio 6, D’Alonzo 8, Campolungo 8, Acconciamessa n.e, Di Francesco 3. All: Ciprigno