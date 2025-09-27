Esordio casalingo del Santa Marinella, allo stadio Fronti arriva il Borgo Palidoro • Terzo Binario News

L’inizio non è stato un granché ma l’esordio casalingo non si può sbagliare. Il Santa Marinella domani alle 11 gioca la seconda giornata del girone A di Prompzione ospitando il Borgo Palidoro allo stadio Fronti che nella prima gara stagionale ha avuto ragione dell’Atletico Monterano per 3-1 nella gara disputata alle Muracciole di Aranova, dove i giallorossi crociati disputano gli incontri casalinghi

Un avversario scomodo ma i rossoblù al momento hanno altro di cui occuparsi. In primis, la preparazione della partita affinché possano arrivare i tre punti.

«Ieri abbiamo volto l’allenamento di rifinitura in via delle Colonie – spiega mister Daniele Fracassa – per arrivare preparati alla partita da giocare contro il Borgo.

Urge un riscatto immediato e la testa è tutta rivolta all’avversario. Mi aspetto una grossa prestazione perché bisogna iniziare bene in casa. In ogni caso, è importante che arrivi il successo poi, nelle settimane che arriveranno. Miglioreremo anche sotto l’aspetto del gioco. I giocatori devono imparare a conoscersi per questo ora l’impellenza è per il risultato. Soprattutto va evitato che le altre compagini importanti allunghino in classifica e quindi l’unico sistema per rimanere agganciati è cominciare a fare punti anche noi».

Dal punto di vista della formazione, l’unica vera novità sarà in attacco perché Brutti – febbricitante la settimana scorsa – sarà in campo dall’inizio al fianco di Cerroni per la coppia d’attacco pesante. Dietro di loro agirà Mariani, a centrocampo ci saranno Del Mastro, Galluzzo e due under si giocano la maglia ovvero Borioni e Scala. In difesa gli stessi quattro di domenica che hanno affrontato la Duepigrecoroma ovvero Luchetti, capitan Gallitano, Melone e Buonanno mentre a guardia della porta ci sarà l’altro under Coronas. Torna a disposizione Astorelli che nelle speranze dell’allenatore, fra qualche giorno sarà al top.

Il Borgo Palidoro tuttavia è avversario niente affatto morbido: «Basta elencare alcuni dei giocatori che compongono la rosa. Ci sono l’ex Salaria Vescovio Franchi, Cuscianna, Gabrielli, Cesaro, Corrias, Savarino, Tiozzo e Colapietro. Sono una squadra votata all’attacco e per questo bisogna stare attenti sui raddoppi. Esigo dai miei la massima concentrazione per giocarci la partita al meglio». Conclusione dedicata al grande assente ovvero Peppe Tabarini, che allo stadio Fronti sta proseguendo la riabilitazione. Vede la luce in fondo al tunnel ma c’è ancora da lavorare: «Peppe ha oltrepassato la soglia dei 4 mesi dall’intervento. Si allena con la squadra ma evita i contatti per precauzione. Sta molto bene fisicamente ma servono altri due mesi per averlo a disposizione. Il tempo fisiologico per rimetter ein sesto il ginocchio. Tuttavia magari tornasse – scherza ma non troppo il tecnico – dovrei avere il problema di come schierare la squadra. Ma ancora è presto» la conclusione di Daniele Fracassa.