Escursione accessibile a Mazzano con Ladispoli che sa Ascoltare • Terzo Binario News

Il delegato Marco Cecchini fa sapere di questa iniziativa. “NaturArte Accessibile” ennesima visita guidata Universalmente Accessibile. Evento Gratuito.

Il Progetto di Inclusione Sociale ” Ladispoli una citta’ che sa ascoltare” scritto insieme all’assistente alla Comunicazione Valentina Manca e felice di collaborare insieme a Daniele Renda e al Disability Pride Italia e a tutte le associazioni presenti, a questo ennesimo evento di socialita’, senza Barriere.

Ci vediamo Domenica 7 Giugno ore 10 a Mazzano Romano, nel comunicato troverete tutte le Info per la prenotazione”.

Domenica 7 giugno 2026 il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con il Disability Pride Italia, nell’ambito delle attività previste da Natura senza Barriere 2026 di Federtrekk Italia, propone un’escursione universalmente accessibile nei percorsi della Valle del Treia, con sosta per pausa pranzo e visita guidata al “Santuario delle Rote.

Nel pomeriggio la camminata riprenderà con destinazione “borghetto medievale” tutto nel comune di Mazzano Romano.

Sono previsti servizi dedicati, quali:

utilizzo di carrozzine da escursionismo Joëlette ( fino a un massimo d 5 );

interpretariato in Lingua dei Segni Italiana;

guide per persone non vedenti e ipovedenti;

accompagnatori dedicati per persone con disabilità cognitive;

comunicazione aumentativa e alternativa.

Appuntamento ore 10:00 presso il parcheggio “L’ortaccio” – via Montefalcone n° 4 – 00060 Mazzano Romano ( Roma )

Escursione con distanza massima di 5 km, livello di difficoltà facile, durata massima 3 ore. Si consiglia di portare pranzo al sacco.

Per info e iscrizioni chiamare il numero 3393275017 o scrivere a disabilityprideitalia@gmail.com, specificando eventuali necessità.

L’iniziativa sarà realizzata anche grazie alla partecipazione delle associazioni “Cammino possibile APS”, “SOD Italia Running Team – progetto di Fondazione Carol ETS”, l’Accademia Europea dei Sordi AEs.

”Evento promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino con il contributo della Regione Lazio, legge regionale 24/2019 annualità 2025.