Escono di strada e si schiantano contro un muro, morte due persone in provincia di Roma • Terzo Binario News

L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è schiantata contro il muretto di un’abitazione. Vani i soccorsi

Incidente mortale nella serata di martedì sulla Migliara 49 nel territorio del comune di Sabaudia.

Un’auto con a bordo due uomini è uscita di strada ed è andata a sbattere contro il muretto di un’abitazione. L’impatto è stato violentissimo, per il guidatore e per il passeggero non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Sabaudia, i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Ma ogni soccorso per i due uomini è stato vano.

Ancora ignote le cause che hanno portato il veicolo a sbandare e ad uscire di strada.

Fonte, RaiNews24