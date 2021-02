Esce di strada e finisce al di sotto del ponte: morto 51enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una Opel Astra – con a bordo un romeno di 51 anni, residente a Roma – per cause in corso di accertamento è precipitata da una altezza di sette/otto metri ed è finita in un’area privata. Il conducente del veicolo è morto. L’episodio è accaduto poco prima delle 14 di martedì 16 febbraio.

Presenti per i rilievi le pattuglie della Polizia locale del XV Gruppo Cassia, intervenute in via del Foro Italico, direzione Stadio Olimpico, circa 200 metri prima della galleria Giovanni XXIII.

L’automobile, per la cronaca, è uscita di strada ed è finita al di sotto del ponte, in corrispondenza di via degli Orti della Farnesina, all’altezza del civico 38. In supporto sono sopraggiunte ulteriori pattuglie dei caschi bianchi.

Presenti anche i Vigili del fuoco con due squadre (9/A e Usar TE/4) e il personale del 118.