Escavatori e pale, corso di guida organizzato dalla Cna Viterbo e Civitavecchia - Terzo Binario News

Lezioni di teoria e pratica fissate per le giornate di mercoledì 15 e martedì 21 luglio 2020

Un corso di guida e conduzione di macchine per il movimento terra (escavatori, terne e pale) organizzato dalla Cna, associazione di Viterbo e Civitavecchia. Le lezioni, di teoria e pratica, sono state fissate per le giornate di mercoledì 15 e martedì 21 luglio 2020, nella sede Cna di Viterbo.

Le lezioni si terranno, in entrambe le date, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, ovviamente nel pieno rispetto delle disposizioni mirate alla prevenzione del contagio da Covid 19. È dunque ripartita la programmazione di tutte le attività formative in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la conduzione di qualsiasi tipologia di macchina operatrice, è obbligatorio l’attestato di abilitazione, che si consegue dopo la frequenza di un corso di formazione ad hoc e il superamento dell’esame finale. Info e adesioni: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). Telefono 07611768303. E-mail: ariannaaquilanti@cnasostenibile.it .