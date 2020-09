Escape Room a Cerveteri in via dei Bastioni: oggi l'inaugurazione - Terzo Binario News

“Nel centro storico, in Via dei Bastioni 1, inaugura oggi 12 Settembre Master Game escape room di Andrea Paoni e Tommaso Daffinà”. Così il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.

“L’ Escape Room rappresenta la nuova frontiera dell’intrattenimento. Consiste in un gioco di logica nel quale i partecipanti, una volta rinchiusi nella stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita risolvendo degli enigmi in successione. Il tempo a disposizione per uscire dalla stanza è di 60 minuti”.

“Andrea, ideatore e creatore insieme a Tommaso, e la sua squadra, con il fratello Giorgio e il papà Mario, rispettivamente responsabile audio/video e progettista meccanico ed elettronico, hanno ricreato fedelmente scenari prendendo spunto dalle serie tv e dal cinema. Dalle 14 di oggi 12 Settembre sarà già possibile giocare, prenotando online sul sito www.escapemastergame.it.”.

“Due stanze a disposizione per ora: Sherlock Holmes e Key House, ma in arrivo già altre due, una riguardante il mondo di Harry Potter, l’altra a tema Horror. Si può giocare in gruppi formati da 2 a 6 persone, per gruppi più grandi è necessario chiamare il numero 0686760154.

Buon divertimento a tutti e buona fortuna alla nuova attività”.

