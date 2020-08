Erri De Luca giovedì a Trevignano su invito di Humanae Vitae - Terzo Binario News

“L’Associazione Culturale Humanae Vitae e il Comune di Trevignano Romano sono lieti di annunciare il primo di una nuova serie di incontri, che toccheranno temi letterari e sociali.

Dopo aver recentemente concluso il secondo ciclo di appuntamenti denominati “Parole sotto copertura”, dedicati all’educazione alla legalità, ci apprestiamo a iniziare questa nuova avventura che porta il nome di “Popoli e Polis” e che vedrà come nostro gradito ospite quello che ormai è un amico di Humanae Vitae, lo scrittore Erri de Luca.

Vi invitiamo pertanto a segnarvi la data del 27 agosto.

Presso lo Chalet del Lago, in via della Rena, avremo il piacere di dialogare con uno degli scrittori italiani più impegnato per quanto riguarda i temi sociali.

L’appuntamento è fissato per le ore 19 e l’evento verrà inaugurato dal vice sindaco Luca Galloni.

Erri de Luca dialogherà con il giornalista Massimiliano Melilli e con il pubblico presente.

Letture tratte dai libri di Erri de Luca saranno curate dall’attrice Paola Lorenzoni.

A noi non resta che rinnovare l’invito, nella speranza di vedervi numerosi e partecipi così come ci avete abituato”.

Gianluigi de Benedittis, Presidente dell’Associazione Culturale Humanae Vitae

Monia Guredda, Responsabile Comunicazione dell’Associazione Culturale Humanae Vitae