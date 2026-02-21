Erosione a Torre Flavia, l'allarme della Gubetti • Terzo Binario News

“Le immagini non mentono: il Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia è a un passo dal punto di non ritorno.

Le violente mareggiate degli ultimi giorni hanno devastato la spiaggia antistante, lasciando l’oasi senza alcuna protezione.

​IL RISCHIO È DEFINITIVO: Se l’acqua di mare invade la palude, l’intero ecosistema sarà PERDUTO PER SEMPRE. L’intrusione salina ucciderà la flora rara e spazzerà via l’habitat vitale per gli uccelli migratori. Un patrimonio di biodiversità unico al mondo sta per essere cancellato dalla mappa.

​FACCIO UN APPELLO ALLA REGIONE LAZIO:

Il tempo dei tavoli tecnici e delle promesse è scaduto. Chiediamo un PROVVEDIMENTO D’URGENZA immediato

​PROTEZIONE D’EMERGENZA: Barriere meccaniche subito per fermare l’avanzata delle onde verso lo specchio d’acqua dolce.

​INTERVENTI STRUTTURALI: Opere definitive per salvare questo PATRIMONIO inestimabile prima che diventi solo un ricordo fotografico.

​La perdita di Torre Flavia sarebbe un fallimento istituzionale e ambientale senza precedenti.

Il mare non aspetta la burocrazia!

​Lunedì sarò in Regione Lazio e chiederò un sopralluogo congiunto con la città metropolitana per mettere immediatamente in moto un intervento in urgenza”.

Così Elena Gubetti via social.