Erbacce sui marciapiede di via Capri a Ladispoli: la protesta dei lettori - Terzo Binario News

I proprietari di appartamenti di Ladispoli si lamentano per lo stato di abbandono in cui hanno trovato le vie limitrofe alle abitazioni.

“Questo quanto trovato quest’anno in via Capri, dove i marciapiedi sono impraticabili, ed in via Latina, dove c’è addirittura il rimorchio di un tir abbandonato in un area verde. Chi abita in queste vie tutto l’anno, non le vede queste cose? È possibile che debba scrivere un villeggiante che viene a Ladispoli solo periodicamente?

