Erasmus Days allo Stendhal di Civitavecchia: il bilancio • Terzo Binario News

13 ottobre 2023 l’Istituto d’Istruzione Superiore “STENDHAL” di Civitavecchia ha celebrato presso le proprie sedi la nuova edizione degli #Erasmus Days, ormai un tradizionale appuntamento della Scuola, che è presente ed attiva nella piattaforma ufficiale del progetto europeo Erasmus dal 2014 sempre con ottimi feedback.

La nuova Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Federici non ha esitato a dare il suo plauso a questa ormai storica iniziativa.

La Prof.ssa Sonia Salerni ha messo in moto la macchina organizzativa coinvolgendo docenti, studenti e tutto il personale della scuola.

Lo Stendhal ha ospitato circa 600 studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti dagli Istituti Comprensivi “Ennio Galice”, “Don L. Milani” di Civitavecchia, “Via XVI Settembre – Manzi” e “Piazzale della Gioventù 1” di Santa Marinella e “Corrado Melone” di Ladispoli per celebrare l’evento con giochi, attività, laboratori, e con le testimonianze delle studentesse e degli studenti che hanno vissuto questa fantastica esperienza dei progetti Erasmus all’Estero durante lo scorso anno scolastico.

Ogni anno la celebrazione dell’Erasmus Day è un’occasione per condividere con docenti e studenti dei due ordini di studio i nuclei fondanti del progetto EDUCAZIONE, FORMAZIONE, SPORT E GIOVENTÙ, un’esperienza unica per promuovere la ricchezza della mobilità europea e i successi del Programma Erasmus+ e per diffondere i risultati dei progetti realizzati. Temi come la cittadinanza europea, lo sport, l’importanza delle competenze linguistiche, la conoscenza del territorio sono stati illustrati e sviluppati attraverso attività specifiche degli indirizzi dell’Istituto e hanno reso le comunità scolastiche del territorio protagoniste, docenti e studenti hanno dialogato, interagito e partecipato rendendo questa esperienza unica… una giornata, davvero, speciale! Passione, condivisione, sinergia, entusiasmo!!! We are Erasmus School!