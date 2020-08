Enzo Salvi a Ladispoli, tutto pronto per il Primo Festival del Calcio Rossoblu - Terzo Binario News

Tutto pronto a Ladispoli per l’arrivo del comico romano Enzo Salvi in occasione del Primo Festival del calcio rossoblu. L’appuntamento è per sabato prossimo, 29 agosto 2020 dalle ore 17 in via Giorgio Lazzari (Stadio ‘Angelo Sale’). Sarà l’evento che di fatto chiuderà l’estate in riva al Tirreno, organizzato dal Ladispoli Calcio con il patrocinio del Comune di Ladispoli, vedrà alla ribalta lo show del cabarettista della Capitale.

Intanto La società ha diramato il programma. La giornata rossoblu inizierà con l’apertura dell’area Stand e Street Food alle ore 17. La strada antistante lo stadio sarà pedonale e tra uno stand e l’altro anche gonfiabili per bambini ed artisti di strada. Sempre alle ore 17 il debutto ufficiale dei rossoblu nel primo test amichevole contro il Fonte Meravigliosa aperto al pubblico con tutte le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del Covid 19.

Alle ore 19 sul palco si esibiranno i ‘Garage 32’ in concerto. Alle 20,15 l’inizio della serata con i cantanti Mr Peligro e Silvia Alfonzetti, i balli dei Good Mannerz e il grande ed atteso spettacolo di Enzo Salvi. L’evento è stato organizzato grazie al Main Sponsor Ladispoli Mutui che ancora una volta promuove la kermesse ladispolana di fine estate. Dj dell’evento Brothers Corporation mentre la madrina di quest’anno, dopo Francesca Fioravanti della passata edizione, quest’anno toccherà ad un’altra ladispolana Doc, la bellissima Eleonora De Carolis.

L’ingresso è libero e l’assistenza alla cittadinanza sarà concesso gentilente dall’Associazione ‘La Fenice’ che vigilerà sul rispetto delle norme anti Covid 19. Durante la serata è previsto il taglio del nastro da parte del sindaco Alessandro Grando che di fatto inaugurerà la struttura fresca della ristrutturazione effettuata durante l’estate da parte del club della presidentessa Sabrina Fioravanti e della sua vice, Barbara del Greppo.

PROGRAMMA DELLA SERATA IL PROGRAMMA:

Dalle ore 17 Apertura area stand commerciali e street food e gonfiabili per bambini

ore 17 inizio amichevole Ladispoli-Fonte Meravigliosa

ore 19 concerto ‘Garage 32’

ore 20,15 inizio serata con i cantanti Mr Peligro e Silvia Alfonzetti balli dei Good Mannerz – ‘Enzo Salvi Show’