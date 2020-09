Entra in chiesa, distrugge gli arredi e minaccia il parroco - Terzo Binario News

Un uomo, all’interno della Chiesa di San Claudio dei Sacramentini, ha danneggiato gli arredi. Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al Nucleo Polizia Stradale presso il Vaticano, sono intervenuti in piazza San Silvestro, bloccando un 53enne svizzero.

L’esagitato brandiva l’asta metallica di un microfono ed altri oggetti metallici utilizzati per commettere gli atti vandalici. Una volta placato, grazie anche all’ausilio di altri poliziotti, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Trevi campo Marzio, diretto da Mauro Fabozzi, dove, tramite il personale del 118 è stato sedato e accompagnato presso l’Ospedale Santo Spirito in codice giallo.

Due degli agenti intervenuti, aggrediti dal fermato, hanno riportato alcune lesioni giudicate guaribili in 3 giorni di prognosi.

Negli uffici di Polizia, il Parroco ha denunciato il danneggiamento del leggio, sbattuto violentemente a terra, di alcune lampade e della vetrata della bussola della Chiesa raccontando che, una volta all’interno della stessa, il 53enne lo aveva minacciato più volte di morte, tentando di colpirlo con l’asta metallica di un microfono.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per violenza, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per danneggiamento e minacce gravi.