Entra a scuola poi ruba monetine dalle macchinette di snack e bevande - Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato Sant’Ippolito, hanno arrestato per furto aggravato S.R., italiano di 47 anni con vari precedenti di polizia. È accaduto a Casal Bruciato, in via Sebastiano Satta.

L’uomo, dopo essersi introdotto, con un altro soggetto, all’interno di una scuola, è stato bloccato dai poliziotti mentre rubava le monete dalle macchinette distributrici di bevande e alimenti. Si ricerca il suo complice.