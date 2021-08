Enel X illumina il Santuario della Madonna delle Grazie - Terzo Binario News

Il Santuario diocesano della Madonna delle Grazie di Allumiere si è vestito di una luce nuova, particolarmente suggestiva e, al tempo stesso, rispettosa dell’ambiente.

La filosofia di tutto il nuovo impianto, progettato e realizzato da Enel X, è caratterizzata da una luce diffusa a proiezione sulla facciata principale con dei fasci di luce di maggiore intensità sul rosone centrale e sul portale. E’ stato inoltre valorizzato con un nuovo sistema illuminante il campanile adiacente al Santuario.

Il nuovo impianto è stato inaugurato nella serata alla presenza del Sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, del Responsabile Affari istituzionali Lazio di Enel, Pierpaolo Ventura, del Responsabile dei progetti di illuminazione architetturale di Enel X, Carlos Dodero, degli ingegneri Carlo Ardu e Marco Schillaci, della Presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, del sindaco Ernesto Tedesco, del sindaco Luigi Landi e della sua vice, Stefania Battilocchio, dell’assessore all’urbanistica di Santa Marinella, Roberta Gaetani, di don Cono Firringa, del parroco don Stefano Carlucci, della presidente dell’associazione “Rodolfo Palieri”, Letizia Peri, del presidente dell’associazione “Click”, Franco Pierini, del comandante della stazione forestale di Tolfa, Claudio Medici e del sindaco dei Ragazzi, Agnese Fracassa.

<Ogni Santuario – ha commentato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Tiziana Cimaroli – è portatore di un messaggio preciso, di un significato specifico. Quello delle Grazie è il luogo della memoria e delle radici, una pietra miliare che da sempre orienta tanti fedeli e che proprio in quanto tale va custodito, valorizzato, riqualificato>.

Durante la cerimonia, la neo eletta presidente dell’Associazione Madonna delle Grazie, Daniela Agostini, oltre ad aver ringraziato Enel per il prezioso contributo, prima di passare la parola ai dirigenti Enel ha fatto gli onori di casa, spiegando anche i principi che animano l’associazione.

<Grazie alla collaborazione con Enel, che ha inserito questo progetto nell’ambito delle iniziative a favore della collettività e del territorio dell’Alto Lazio – hanno affermato Pierpaolo Ventura e Carlos Dodero – il Santuario è ora dotato di un sistema di illuminazione in grado di valorizzare ogni particolare architettonico e rispettoso dell’ambiente>.

Gli apparecchi di illuminazione sono equipaggiati con sorgenti LED, caratterizzati da elevate prestazioni e da una buona resa cromatica. Le sorgenti, di ultima generazione, avranno potenze massime di 38W ad apparecchio e ottiche dedicate alla definizione delle superficie. Per l’illuminazione a proiezione della facciata sono previsti cinque proiettori RGBW installati sui due pali esistenti, situati frontalmente alla facciata stessa. La luce con cui è illuminata la facciata principale è opportunamente modulata e consente un’elevata valorizzazione degli elementi architetturali che la compongono. Anche l’illuminazione dedicata al campanile prevede l’utilizzo di quattro proiettori RGBW installati nella parte retrostante il Santuario. La flessibilità dell’impianto consente di cambiare scenari di luce in occasione di particolari eventi, utilizzando la luce colorata per comunicare messaggi, nel rispetto del luogo e dell’ambiente circostante.

Il sindaco Antonio Pasquini, soddisfatto, ha ringraziato i tanti che si sono adoperati affinché anche questo progetto andasse a buon fine. Primo fra tutti Mario Flamini, fondatore dell’associazione ”Madonna delle Grazie”.