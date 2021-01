Enei: "Il Castello di Santa Severa riparte con divulgazione scientifica e didattica per le scuole" - Terzo Binario News

Nell’anno che si è appena concluso, le attività culturali del Museo Civico di Santa Marinella e del GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite), nonostante l’emergenza sanitaria tuttora in corso causata dal Covid 19, non si sono fermate e sono stati raggiunti nuovi e importanti traguardi. Se ne parla con il Dott. Flavio Enei, archeologo, direttore scientifico del “Polo Museale Civico del Castello di Santa Severa”.

Attività di scavo e di ricerca, escursioni, visite guidate e molto altro. Sembra proprio che nell’annus horribilis appena trascorso il virus non sia riuscito ad ostacolare le attività culturali promosse dal museo e dal GATC?

Si, naturalmente in totale sicurezza sanitaria, attraverso l’uso della mascherina e il distanziamento. In particolare, proprio nel mese di ottobre si è conclusa la campagna di scavo nel sito di età romana di Castrum Novum e sono stati raggiunti nuovi e importanti traguardi. Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, e il Presidente del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, Paolo Marini, hanno firmato una convenzione che consente all’associazione culturale di regolare le attività volte alla valorizzazione del sito e dell’intero patrimonio storico e archeologico nel territorio di Santa Marinella. Analoga convenzione è stata effettuata con l’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia per le ricerche geofisiche sul sito in corso di scavo. Inoltre, grazie al finanziamento della Regione Lazio di oltre 300 mila euro sarà possibile per il Comune realizzare finalmente il “Parco archeologico urbano di Castrum Novum”, fortemente voluto dal sindaco Tidei e della delegata Paola Fratarcangeli, al quale il Museo Civico sta lavorando dal 2010.

Quali sono i risultati delle ultime ricerche effettuate nel sito?

Con la campagna di scavi 2020 sono emersi i resti della piazza del foro della città pavimentata in basoli di pietra, e il podio di un tempio. E’ iniziata l’esplorazione di un quartiere abitativo della colonia e nuove prospezioni georadar, svolte con l’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, hanno fatto intravedere altre importanti strutture del teatro tra le quali l’orchestra e la scena.. Risultati straordinari ottenuti grazie al Muso Civico di Santa Marinella e all’impegno congiunto nelle attività di ricerca di vari enti tra i quali il GATC, l’Università boema di Pilsen (Univesitas Bohemiae Occidentalis), l’INGV, coordinati e con la supervisione della Soprintendenza.

A proposito di scoperte archeologiche, recentemente è stata rinvenuta sul litorale di Santa Severa una colonna di età romana. Di cosa si tratta più precisamente?

Si tratta del rinvenimento di una colonna miliaria. L’erosione del mare ha messo in luce sulla spiaggia un segmento di colonna in travertino sul quale compare l’indicazione numerica del XXXVII miglio da Roma e la titolatura dell’imperatore Tito (79 d.C.). Un miliario importante che doveva essere collocato lungo la via Aurelia che transitava poco distante dal luogo del ritrovamento; la pietra certifica in forma definitiva che la città di Pyrgi si trovava al 35° miglio da Roma. Altri miliari simili sono stati rinvenuti a Palidoro e Castel di Guido. Il recupero è stato coordinato dalla Dott.ssa Rossella Zaccagnini della Soprintendenza che ha provveduto a sistemare il reperto nell’Antiquarium di Pyrgi.

Antiquarium che insieme al Museo del Mare e della Navigazione Antica e il Museo del Castello di Santa Severa, costituiscono la struttura museale di Pyrgi e del Castello da lei diretta. E’ stata dura vincere la battaglia per rendere l’antico maniero un bene pubblico?

Si tratta di un traguardo importante che è stato raggiunto alcuni anni fa grazie all’impegno e alla mobilitazione dei cittadini organizzati in 42 associazioni del territorio confluite nel “Comitato Cittadino per il Castello di Santa Severa” promosso dal sottoscritto insieme al GATC e delle istituzioni competenti quali Regione, Comune e Soprintendenza. Fortunatamente lo spettro della privatizzazione è stato scongiurato e ad oggi il Castello di Santa Severa rappresenta un sito di grande importanza, un patrimonio storico-archeologico monumentale di interesse nazionale da continuare a difendere e valorizzare come bene comune inalienabile e fruibile per tutti.

Quali sono le attività in programma nel 2021?

Covid permettendo, è nostra intenzione proseguire e sviluppare le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico attraverso il Polo Museale Civico. Si svolgerà certamente la nuova campagna di ricerca nell’antica Castrum Novum e proseguiranno le visite guidate e le escursioni nel territorio, i cicli di conferenze scientifico-divulgative, la presentazione di nuove pubblicazioni e le attività di studio e restauro dei nuovi reperti acquisiti nel corso degli scavi e delle ricerche terrestri e subacquee del Centro Studi Marittimi. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle attività di divulgazione scientifica sul territorio e alla didattica per le scuole.

Carlo Canna