Enei: "Castrum Novum è operativo, perfettamente ripulito dai volontari del Gatc" • Terzo Binario News

“Nonostante il blocco dei lavori del centro visite il parco archeologico di Castrum Novum è operativo, perfettamente ripulito dai volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite con cui il Polo Museale Civico prosegue nell’opera di documentazione e di studio.

Anche oggi una nuova visita dei ragazzi della scuola Vignacce di Santa Marinella nell’ambito dello scambio in corso italo spagnolo. Rimossi i teli di copertura invernali, tagliata l’erba e ripulire le aree di scavo siamo pronti per avviare il programma di visite e le attività didattiche”.

Cos’ Flavio Enei sui social.