Endoscopia al San Paolo, il plauso di Minnucci - Terzo Binario News

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per la presentazione dell’Olympus Oip- 1 tenuta oggi presso il reparto di Endoscopia dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Si tratta di uno strumento all’avanguardia nello screening che migliora notevolmente la capacità di diagnosi del personale medico. In un momento in cui la sanità pubblica ha mostrato tutta la sua importanza dirimente per la vita delle nostre comunità rivolgo il mio plauso alla ASL Roma 4 che investe sul potenziamento della capacità diagnostica e conseguentemente delle possibilità terapeutiche e dunque della cura delle persone”.

Lo dichiara Emiliano Minnucci.