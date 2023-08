Emozioni e spettacolo a Santa Marinella per gli eventi di "Sere d'Agosto" • Terzo Binario News

La splendida piazza di Caccia Riserva, una delle zone più antiche ed eleganti di S. Marinella, in pieno centro storico, ha ospitato lunedì sera il concerto dei chitarristi Riccardo Ascani e Alessio Ippoliti, il duo Locura de Guitarras (Follie di chitarre).

La passione e il ritmo vivace delle melodie latino-americane in chiave flamenco jazz hanno rapito il pubblico, che, numeroso come sempre, ha assistito e ha apprezzato con entusiasmo l’esibizione, regalando una standing ovation finale ai due musicisti.

“Un concerto emozionante, in cui sono sati eseguiti magistralmente brani Bossa nova, Gipsy King, Paco de Lucia e arrangiamenti originali di Ascani, che è tra gli esponenti più importanti della chitarre flamenco jazz in Italia – ha dichiarato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia- E’ stata un’ulteriore conferma che la proposta culturale è vincente e che siamo sulla strada giusta per poter fare ancora meglio”.

Prossimo appuntamento previsto nel cartellone “Sere d’ Agosto” è per venerdì 25 alle ore 18:00 con The Biss Band, sette musicisti che , partendo da Caccia Riserva, si esibiranno per le vie del centro della città, eseguendo pezzi dixie, tipici di New Orleans. Il 26 nel pomeriggio alle ore 18:30 sempre a Caccia Riserva ci sarà “Gran Varietà Circus”, intrattenimento per bambini e non solo con giocolieri, mangiafuoco, clown, acrobati e baby dance.

Sabato 26 e domenica 27 dal tramonto alle 23:30, torna Castrum Novum Revivit ad Lunam, a cura del polo museale e del Gatc, ingresso gratuito al sito archeologico e con visite guidate e aree didattiche e assaggi culinari dell’archeo chef Cristina Conti. Da non perdere il 6 settembre alle ore 20:00 al Castello di Santa Severa, cortile delle Barrozze, il docufilm “Franco Zeffirelli.

La mia vita in una scatola di pellicola” di Donatella Baglivo. In occasione del centenario della nascita del grande regista, un esclusivo dietro le quinte del film “Un te con Mussolini”, dove il Maestro racconta la sua vita e la sua arte.

Le presentazioni dei libri curate dalla Biblioteca A. Capotosti, riprenderanno invece il 9 settembre alle ore 21:00 presso la sala Manica Lunga del Castello di Santa Severa, con Eduardo Savarese, autore di “E’ tardi!”. Il romanzo è un ritratto da vicino di sette eroine della lirica sullo sfondo di una storia famigliare autobiografica.