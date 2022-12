Emozionante accensione dell’albero di Natale del borgo del Sasso, tutte le foto • Terzo Binario News

Scenario suggestivo ieri pomeriggio nel piccolo borgo della Frazione di Cerveteri

Una domenica pomeriggio magica al Borgo del Sasso, dove grazie al lavoro dell’Associazione tra i Residenti di Castel del Sasso, la Frazione etrusca ha vissuto momenti di gioia e condivisione attorno all’accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale.

Un bellissimo pomeriggio, dove nonostante il freddo, che ieri ha colpito un po tutta la penisola, la comunità si è stretta per scambiarsi i primi auguri di Natale.

Emozionante accensione dell’albero di Natale del borgo del Sasso, tutte le foto

“Quest’anno tutti i Rioni accenderanno un albero e con lui la magia del Natale – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che ha presenziato all’iniziativa promossa dal Comitato locale – abbiamo iniziato al Sasso con luna accensione spettacolare, nella cornice incantevole della Piazza Santa Croce, dove insieme a tanti bambini abbiamo festeggiato l’inizio degli eventi natalizi. Un bellissimo spettacolo animato dal coro Gospel, cioccolata calda e tanti cittadini per illuminare uno dei Borghi più belli di Cerveteri. La luce dell’Albero ci ricorda che non dobbiamo mai perdere la speranza e che se restiamo uniti possiamo farcela. Grazie di cuore a tutti coloro che si sono adoperati per rendere meravigliosa questa iniziativa”.

Complimenti sono giunti anche da Manuele Parroccini, che in qualità di Delegato ai Rapporti con Pro Loco e Rioni del Comune di Cerveteri sta seguendo i vari appuntamenti nelle Frazioni e nei Territori.

