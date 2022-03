Emergenza Ucraina, si muove la Caritas Porto-Santa Rufina a sostegno della popolazione - Terzo Binario News

Caritas Porto-Santa Rufina, si unisce all’appello di Papa Francesco per una corale preghiera per la pace e per l’adesione alla Giornata di digiuno del prossimo 2 marzo mercoledì delle ceneri.

La Chiesa italiana, attraverso Caritas italiana è accanto alla Caritas Ucraina ed alla popolazione tutta, attivandosi per fornire gli aiuti necessari per rispondere ai bisogni più urgenti e ha avviato una raccolta fondi per sostenere gli interventi di assistenza umanitaria ed emergenziale, a cui partecipa.

Caritas Porto-Santa Rufina sostiene la raccolta invitando tutti a contribuire con una donazione.

In questa fase è importante non disperdere le azioni, Caritas Italiana segue costantemente l’evoluzione della situazione attraverso il collegamento con Caritas Ucraina e Caritas dei paesi limitrofi che si stanno adoperando per garantire l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra. Si stima che nei prossimi giorni tra uno e cinque milioni di ucraini potrebbero cercare rifugio in Europa.

Per contribuire

bonifico bancario:

IBAN IT82T 08327 03228 000 000 000 800 Banca di Credito Cooperativo

Intestato a Diocesi Porto Santa Rufina

Causale: Emergenza Ucraina