Emergenza Ucraina, il Comune di Ladispoli cerca case per ospitare i profughi - Terzo Binario News

“Il Comune di Ladispoli intende rispondere concretamente alla grave emergenza umanitaria che colpisce in particolare le famiglie, i bambini e le fasce fragili della popolazione ucraina in fuga dalla zona del conflitto”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che è stato emesso un avviso pubblico per la ricognizione di soluzioni alloggiative da destinare all’ospitalità temporanea di cittadini provenienti dall’Ucraina. Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando l’apposito modulo, compilato in tutte le sue parti, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli o all’indirizzo PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it riportando l’oggetto “EMERGENZA UCRAINA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICOGNIZIONE DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE”.

Per richieste di chiarimento e/o ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo emergenza.ucraina@comunediladispoli.it.