“Emergenza senza fissa dimora, sgomberi in arrivo e fondi inutilizzati”, Ladispoli Attiva contro il Comune • Terzo Binario News

Vogliamo rivolgere la nostra attenzione ad una situazione urgente che sta accadendo proprio qui a Ladispoli. A breve, in zona Gross e in zona Posta Centrale è previsto uno sgombero di cittadini senza fissa dimora, persone che si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità.

Ciò che rende questa situazione ancora più preoccupante è il fatto che il Comune di Ladispoli ha stanziato fondi nel bilancio per affrontare questo problema, ma finora non ha preso le misure necessarie per garantire il benessere di coloro che si trovano in questa situazione critica e per dare una risposta a tutti quei cittadini che vivono il disagio di vivere vicino a queste vere e proprie “baraccopoli”.

È inaccettabile che i fondi destinati a questo scopo non vengano utilizzati in modo efficace. È il momento di chiedere al nostro Comune di assumersi la responsabilità di aiutare coloro che si trovano in difficoltà, anziché affidarsi ad un altro odioso sgombero, che non risolverà il problema, ma lo sposterà solamente in un’altra parte della città, come già accaduto nel recente passato dopo quello di via del Tritone.

Dobbiamo essere una comunità unita che si impegna a fornire sostegno a coloro che ne hanno bisogno.

Unisciti a noi nell’esprimere la tua preoccupazione per questa situazione e nel chiedere al Comune di Ladispoli di agire ora. Lavoriamo insieme per rendere Ladispoli un luogo più solidale e inclusivo per tutti.