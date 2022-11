Emergenza povertà, con la Misericordia di Santa Marinella raccolta alimentare nei supermercati • Terzo Binario News

Un piccolo gesto di solidarietà che può fare la differenza e aiutare chi è in difficoltà.

Quanti vorranno contribuire ad aiutare tante persone e famiglie, che stanno vivendo una situazione di disagio economico, potranno farlo con un acquisto di beni di prima necessità, e prendere parte alla giornata di raccolta alimentare promossa dalla Misericordia di Santa Marinella, che si svolgerà sabato prossimo 12 novembre per l’intera giornata.

I volontari saranno presenti in moltissimi supermercati della cittadina, Eurospin di Santa Marinella e Santa Severa nord, Pam di via Etruria Conad, Dem di Via Aurelia, in entrambi i negozi Elite, al Todis e al Carrefour di via della Libertà. Con l’aiuto di tutti riusciremo a riempire anche quei carrelli della spesa vuoti, con la consapevolezza che avremo aiutato chi ne ha realmente bisogno. Ogni donazione sarà ben accetta, invitando però a prediligere l’acquisto di alimenti a lunga conservazione, pasta, olio zucchero caffè e biscotti. Non ci resta che ringraziare tutti i cittadini che generosamente vorranno raccogliere questo invito con grande generosità.