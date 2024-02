Emergenza plessi scolastici a Fiumicino, l’opposizione: “Baccini interpelli gli amici del centrodestra in Regione e al Ministero” • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei capigruppo di opposizione, Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni e Angelo Petrillo

L’atteggiamento intellettualmente scorretto del sindaco Baccini, evidenziato nella lettera inviata al sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, riguardo alla questione degli istituti scolastici secondari di secondo grado di Fiumicino, ci colpisce sebbene non ci sorprenda più, visto che sembra diventato ormai un comportamento ricorrente.

In primo luogo, il tema dell’emergenza dei plessi che riguarda gli studenti del liceo Leonardo da Vinci, l’I.T.C. Paolo Baffi e le sue succursali è riconducibile ai prefabbricati che non si sono mai potuti realizzare nei pressi del liceo di Maccarese per una serie di vincoli.

Ma il vero problema di quest’anno è che a Fiumicino mancano gli indirizzi, come un liceo di scienze umane e altri indirizzi sperimentali dello scientifico, che non sono presenti sul territorio. È questo ciò che chiede la cittadinanza alle istituzioni.

Il sindaco dovrebbe sapere che, per quanto riguarda gli indirizzi, le competenze sono attribuibili a Regione e Ministero in termini di disponibilità. Se l’obiettivo è fare veramente qualcosa di concreto e utile alla comunità, e non le solite chiacchiere da campagna elettorale buone solo a buttare la palla in tribuna, uniamo le forze di maggioranza e opposizione per affrontare questa emergenza educativa e garantire un futuro migliore per gli studenti di Fiumicino.

Come opposizione abbiamo depositato la settimana scorsa un ordine del giorno sull’argomento e siamo pronti a collaborare per trovare soluzioni efficaci e durature, nell’interesse di tutti i cittadini.

I capigruppo di opposizione, Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni e Angelo Petrillo