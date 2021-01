Emergenza Freddo, Unione Inquilini denuncia: "Inefficienza a Cinque Stelle" - Terzo Binario News

“Il bando piano freddo per l’accoglienza dei senza fissa dimora di Roma Capitale, indetto il 18 novembre e chiuso al 18 dicembre, per soli 450 posti non prevede neppure servizi adeguati per i tanti disabili”. La denuncia è dell’Unione Inquilini.

“Ricordiamo che nella capitale i senza fissa dimora sono 8mila ed è grazie al mondo dell’associazionismo che i servizi arrivano a tante persone che altrimenti rimarrebbero escluse dai servizi in piena pandemia. Per questo aderiamo all’appello di “Nonna Roma”.

Emanuela Isopo di Unione Inquilini Ostia, impegnata in prima linea nell’accoglienza del X Municipio, denuncia: “Mentre la Sindaca Virginia Raggi pensa a come realizzare la funivia, 9 persone sono morte in strada per il freddo. Perché non apriamo i tanti palazzi abbandonati per restituire una casa e dignità? Vogliamo inoltre sottolineare come per i disabili non c’è alcuna struttura ad hoc e le poche disponibili sono piene già da tempo.Cara Sindaca in troppi sono rimasti indietro”.