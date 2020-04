Emergenza Cinghiali, Gubbiotti (Roma Natura): "Animali addormentati con la telenarcosi" - Terzo Binario News

“L’altro ieri pomeriggio, dalle 17 alle 24, c’è stata una operazione realizzata dal Comune di Roma, Città Metropolitana, con coinvolgimento delle Asl e degli organismi competenti, di telenarcosi sui cinghiali. Ovvero, una pratica di inoculamento di un sedativo nell’animale attraverso il tiro con un fucile“. Così Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura. Insomma, nessuno spargimento di sangue.

“Alcuni mesi fa – ha continuato – abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa come Federparchi, Regione, Coldiretti, Legambiente per facilitare e velocizzare alcune delle pratiche tese ai piani di contenimento dei vari parchi. In quel caso è prevista sia la cattura sia l’abbattimento selettivo: per quanto riguarda i parchi di Roma Natura la posizione è sempre la stessa. Quando parliamo di catture – ha terminato – queste possono essere anche realizzate non solo con le gabbie singole ma anche con i recinti e una pasturazione finalizzata alla cattura”.