Emergenza all'Idroscalo, Picca: “Colpevole indifferenza del X Municipio, fermo da gennaio a oggi” - Terzo Binario News

“È iniziato il maltempo e le mareggiate, ma parlare di ’emergenza’ è assolutamente fuori luogo, se non addirittura offensivo per i cittadini del X Municipio. Ricordo che il 10 gennaio scorso fu fatta una riunione nella quale il Municipio X, insieme al capo della Protezione Civile di Roma Capitale, presero alcuni impegni , come quello di mettere in sicurezza Via dell’Idroscalo.

Non solo un impegno di decoro, ma di sicurezza, essendo infatti l’unica via di fuga in caso di esondazione del fiume o mareggiate. Eppure dal 10 gennaio non è stato fatto nulla. Abbiamo visto utilizzare soldi per la pista ciclabile ma non per la manutenzione delle strade, compresa Via dell’Idroscalo.

Il Piano di evacuazione, che è in capo al Municipio, ha il problema proprio della via di fuga. Le condizioni della strada, continuamente allagata, non permette agli autobus di caricare le persone in caso di emergenza.

Nulla di fatto anche per le palancole al fiume. Così come è ancora inesistente la scogliera a mare, per la quale Ieva si era preso l’impegno con la Di Pillo di coordinamento dei lavori con la Regione, Ente cronicamente in ritardo. L’aggiudicazione avverrà il 31 ottobre e lo abbiamo saputo ad un evento privato dall’assessore regionale Alessandri, non dal Municipio, e chissà quando partiranno i lavori.

Insomma, da gennaio ad oggi si è ‘dormito’, e oggi ci troviamo a fare i conti con nuove (!?) emergenze. In questo scenario, appare paradossale la bocciatura fatta tempo fa del mio documento sulla sicurezza privata e pubblica incolumità, in capo al Comune di Roma e quindi al Municipio X.

Continuare a girare la testa dall’altra parte solo perché un problema viene sollevato dall’opposizione non è il miglior modo per servire la collettività. E le cosiddette emergenze di questi giorni sono lì a dimostrarlo”.

Monica Picca, capogruppo Lega X Municipio