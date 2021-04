Emergenza alimentare, asse Fondazione Cariciv Costa Crociere - Terzo Binario News

La Fondazione Cariciv e la Fondazione Costa Crociere di nuovo in campo per l’emergenza alimentare. Decine di migliaia di euro di alimenti sono stati donati e venerdì prossimo verranno consegnati alle principali associazioni che si occupano di assistenza alle famiglie in difficoltà con derrate alimentari che aiuteranno centinaia di persone.

A coordinare le donazioni Valentino Arillo, responsabile della protezione civile locale.

“Le derrate alimentari verranno distribuite in tutto il comprensorio – ha dichiarato Gabriella Sarracco -. Purtroppo l’emergenza continuerà nei prossimi mesi e la Fondazione Costa Crociere e la Fondazione Cariciv saranno presenti insieme alle associazioni di volontariato locali”.

In una riunione operativa presso la Fondazione Cariciv questa mattina si sono stilate le linee guida dell’operazione. Sant’Egidio. Caritas, Protezione Civile, Croce Rossa e Cavalieri di Malta hanno concordato i dettagli per la distribuzione.