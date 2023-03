Elezioni Santa Marinella, Marietta Tidei a sostegno del padre Pietro: “In bocca al lupo papà” • Terzo Binario News

A Maggio Santa Marinella tornerà al voto. Come prevedibile, Pietro Tidei, Sindaco uscente si ricandida al ruolo di Sindaco dopo il primo mandato. Ieri, evento pubblico al quale ha preso parte anche Marietta Tidei, figlia di Pietro e attuale consigliera Regionale del Lazio tra le liste del Terzo Polo Italia Viva-Azione.

Un endorsement quello della Tidei, sia da esponente politica del centrosinistra e forte espressione del territorio, ma anche da figlia, che sui propri social pubblicando una bellissima foto in compagnia del padre dichiara:

“Un enorme in bocca al lupo a mio padre che si ricandida a Sindaco di Santa Marinella. Venerdì sera, in una sala gremita, ha presentato ai cittadini i risultati di cinque anni di lavoro. Non solo l’uscita dal dissesto ma decine di opere pubbliche e iniziative messe in campo per restituire orgoglio, dignità e futuro a questa bellissima cittadina.

Dalle nuove scuole, alla sede comunale, ai parchi, alle spiagge pubbliche, ai km di strade asfaltate, ai siti archeologici valorizzati, alle centinaia di iniziative culturali e sociali realizzate per promuovere la città.

Un lavoro enorme reso possibile dalla tenacia e dalla competenza di un Sindaco e di una squadra che in questi anni non si sono risparmiati, mettendo in campo attenzione ai bisogni dei cittadini e capacità progettuale.

A tutti loro buon vento!!!”