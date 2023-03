Elezioni Santa Marinella, Fdi: "Sintonia nonostante le fughe in avanti" • Terzo Binario News

“Fratelli d’Italia in queste ultime ore sta lavorando incessantemente, in accordo con i partiti del centro destra e con le forze civiche ad individuare il miglior candidato sindaco per la nostra città.

Apprendiamo dalla stampa le varie fughe in avanti e le conseguenti reazioni più o meno scomposte dell’attuale sindaco, reazioni che non ci sorprendono e non ci scalfiscono.

Il nostro partito, a differenza di altri, lavora nella massima trasparenza, con serietà e nel rispetto delle procedure, confrontandosi costantemente con le molteplici personalità e aggregazioni civiche che da mesi lavorano per offrire un’alternativa valida al governo attuale.

È un dato di fatto che sempre più persone si stiano avvicininando a noi, mettendo a disposizione le proprie competenze, le proprie idee e il proprio entusiasmo, chiedendoci di essere schierati in prima persona.

Non possiamo che essere felici di allargare i nostri orizzonti inglobando energie, trasformandole in una forza vincente.

I numerosi nomi di eventuali o potenziali candidati sindaci che sono usciti in questi ultimi giorni, non sono un segno di debolezza ma di vanto, conseguenza del fatto che il vento per il centro destra è un vento sempre più travolgente, che risponde al nome di Vittoria.

Non c’è rivalità, voglia di prevaricazione o personalismo becero e chi sta cercando, con queste illazioni, di destabilizzare il centro destra non ha idea di quanto in realtà il tavolo di confronto lavori in sinergia.

Chiunque sarà il candidato sindaco si troverà alle spalle un esercito di professionisti, di tecnici, di politici, di amministratori, di militanti e di migliaia di cittadini, tutti compatti e con un obiettivo comune.

Un ultimo pensiero va al Don Abbondio del giorno, perché sì sa, se uno il coraggio non ce l’ha, non se lo può dare”.

Ilaria Fantozzi

Coordinatrice Fratelli d’Italia Santa Marinella Santa Severa