Elezioni Regionali del Lazio, informazioni per gli elettori di Cerveteri • Terzo Binario News

Ufficio Elettorale aperto con orari extra-large per il rinnovo della tessera elettorale

In vista delle Elezioni Regionali del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, il Sindaco di Cerveteri rende note le modalità per poter usufruire del diritto al voto e dei servizi messi a disposizione dal Comune di Cerveteri.

Si vota in due giornate, domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì dalle ore 07:00 alle ore 15:00. Per votare, è necessario recarsi al proprio seggio di appartenenza muniti di tessera elettorale e documento di identità valido.

Qualora l’elettore abbia esaurito gli spazi disponibili per le timbrature sulla tessera elettorale o la abbia smarrita, può recarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Cerveteri sito in Via Antonio Ricci n.4 (all’interno del Parco della Legnara) che nei giorni delle consultazioni effettuerà orari di apertura straordinari.

Nel dettaglio, venerdì 10 febbraio e sabato 11 febbraio sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 18:00, domenica 12 febbraio dalle ore 07:00 alle ore 23:00 mentre lunedì 13 febbraio dalle ore 07.00 alle ore 15:00. Il ritiro della nuova tessera elettorale può essere effettuato personalmente oppure su Delega, che deve essere corredata da un documento di identità del delegante.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio telefonicamente al numero 068930203. Qualora il cittadino avesse difficoltà motorie provvisorie nel recarsi alle urne, può comunicarlo all’ufficio elettorale che mediante la Protezione Civile Comunale, in base alle varie situazioni, provvederà a fornire assistenza.

Una volta chiusi i seggi, sul sito del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it saranno pubblicati in tempo reale i risultati delle elezioni, con il numero di voti dei candidati presidenti, preferenze di lista e dei candidati Consiglieri.

Nell’invitare la cittadinanza al recarsi le urne per esprimere il proprio diritto al voto, l’Amministrazione comunale di Cerveteri ringrazia i funzionari dell’Ufficio Elettorale e tutti i dipendenti impegnati durante le attività delle elezioni, e augura loro e a tutti i Presidenti, segretari e scrutatori di seggio un buon lavoro.