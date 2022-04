Elezioni Ladispoli, Pizzuti Piccoli sferza il M5s: "Siamo medaglia sul petto del Pd, la Marongiu deve costruirsi una credibilità" - Terzo Binario News

“Faccio una precisazione importante. La prima è che quest’anno affronterò le amministrative da semplice cittadino, non mi candiderò. Ma questo credo non interesserà a molti e non è sicuramente una notizia da prima pagina, per me però è molto importante: Antonio Pizzuti Piccoli ha una faccia ed una coerenza sola e non la svende (il concetto di faccia ritornerà in seguito a spiegare meglio questa affermazione).

Quello che però mi preme è capire che fine abbiamo fatto con il Movimento Cinque Stelle di Ladispoli, creatura politica per il quale ho speso, mettendoci la faccia insieme a tanti altri, gli ultimi dieci anni della mia passione politica.

Sono tra i primi a sostenere il cambiamento nel Cinque Stelle, importante per poter proseguire, sono i primi a sostenere il Presidente Conte, persona che ha tutta la mia stima.

Ma quello che non capisco è dove è finito il Movimento di Ladispoli. Le mie dimissioni da capogruppo in consiglio comunale, avvenute ormai da oltre un anno hanno permesso l’emersione di una deriva che ha costretto il movimento ad una coalizione ad oggi non chiara.

Il movimento di Ladispoli è diventato una medaglia da affiggere sul petto del PD, un simbolo da spremere perché sicuramente dei voti li prende ancora, una medaglietta i cui attuali detentori hanno travisato ogni posizione politica presa in passato, confondendosi con quello che, un tempo liberi, abbiamo combattuto?

La scorsa cena organizzata in favore del candidato sindaco Silvia Marongiu è stata a dir poco Orwelliana, tanto che, per dirla con l’autore de “La Fattoria degli Animali” “…..Le creature di fuori guardavano dal maiale all’uomo, dall’uomo al maiale e ancora dal maiale all’uomo, ma già era loro impossibile distinguere fra i due.”

In questo scenario mi sono chiesto, che cosa ci stiamo a fare? Silvia è “uomo” di partito, e quindi il suo riallacciarsi ai vecchi ex sindaci del PD ci può stare, ma noi? Quante volte abbiamo denunciato le scelte per noi scellerate della passata giunta Paliotta?

Il Mc Donald passato come opera di pubblica utilità, la presa in giro della variante al piano regolatore, il pasticciaccio brutto di Piazza Grande, il lungomare di Via Roma su cui è dovuta intervenire la Magistratura per fare chiarezza.

Ho chiesto a Silvia Marongiu di prendere pubblicamente una posizione netta, di impegnarsi a dichiarare Ladispoli Comune a “consumo zero di suolo”, perché non vogliamo altro cemento e costruzioni, tagliando al tempo stesso il cordone ombelicale con la politica palazzinara del suo PD, prendendone le distanze.

Avrà la forza per farlo? Il Movimento 5Stelle di Ladispoli lo ha chiesto mentre “contrattava” il programma di governo per la città? Da questa scelta dipenderà la credibilità di un progetto per Ladispoli, altrimenti sarà una solita accozzaglia per prendere voti (ma non il mio).

Nel mio precedente post sostenevo la persona di Silvia Marongiu che è persona rispettabile e degna di rappresentare la nostra città, ma dovrà costruirsi una credibilità scegliendo quale linea amministrativa tracciare con decisione, non limitandosi ad un vago progetto di eco-rinnovamento per la città con tante belle parole ma nessun impegno serio e determinante. Un cambio di passo netto e deciso. Aspetto fiducioso…..”

Antonio Pizzuti Piccoli