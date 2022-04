Elezioni Ladispoli, Grando a San Nicola per scuole e polizia locale - Terzo Binario News

“Siamo qui per scrivere il programma insieme a voi”. Tappa a San Nicola per il sindaco Alessandro Grando e l’Amministrazione comunale, nell’ambito degli incontri sul territorio tesi a confezionare, insieme ai cittadini, un programma partecipato.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente del Consorzio di San Nicola, Roberto Tondinelli: “L’attuale amministrazione ci è stata sempre molto vicina”, ha affermato, ricordando che “in 50 anni di Consorzio i primi soldi li abbiamo visti dal sindaco Grando”.

Prendendo la parola, il primo cittadino di Ladispoli ha ricordato brevemente i tanti risultati raggiunti durante questa consiliatura, “alcuni dei quali hanno davvero cambiato il volto della città”, ha evidenziato, citando come esempio l’investimento sui parchi gioco per bambini e sul rifacimento delle strade.

“Ladispoli – ha osservato Grando – fino a poco tempo fa non aveva un parco giochi per bambini dignitoso; noi abbiamo fatto investimenti importanti in questa direzione e oggi la situazione è ben diversa, con parchi rinnovati – dal punto di vista dei giochi ma anche della sicurezza per i più piccoli – nei diversi quartieri della città”. E ancora: “30 chilometri di strade nuove. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori anche su viale Italia. Abbiamo ricevuto in dote dalle amministrazioni precedenti strade in condizioni davvero pietose”.

Alessandro Grando ha poi toccato il tema della pubblica sicurezza: “Ci abbiamo lavorato molto e oggi a Ladispoli abbiamo un commissariato, con il nostro lavoro abbiamo contribuito ad aumentare la sicurezza della città, ma anche di quelle a noi più vicine. Per i Carabinieri è pronta una nuova sede, in questo modo miglioreremo le loro condizioni lavorative”. Nuova sede anche per la polizia locale: “Oggi a Ladispoli sono presenti tutte le forze dell’ordine”.

Grando non poteva non ricordare il nuovo palazzetto dello sport: “Presto potremo dare alle associazioni sportive un luogo adatto in cui fare sport anche ad alti livelli”.

Arrivando ad affrontare il tema San Nicola: “E’ una realtà che funziona, le persone sono soddisfatte. Però può essere ancora migliorata. Come? Per esempio intervenendo sull’edilizia scolastica, un argomento qui molto sentito”.

I cittadini infatti chiedono a gran voce che venga realizzata una scuola media e un asilo nido; con loro “ci siamo impegnati come amministrazione, con la fondamentale collaborazione del Consorzio, a preparare un progetto con questo obiettivo. Vedremo se con il PNRR ci saranno i presupposti per finanziare tali opere, altrimenti provvederemo eventualmente con risorse comunali. E’ un punto comunque che abbiamo inserito nel nostro programma”.

Il presidente Tondinelli ha sottolineato, a proposito di sicurezza, che da quando c’è il commissariato di polizia c’è maggiore presenza delle forze dell’ordine a San Nicola e questo è stato molto apprezzato dai cittadini. Ha anche avanzato la richiesta di avere una maggiore presenza della polizia locale, “soprattutto in estate, quando aumentano le presenze”. Grando anche qui ha assicurato il proprio impegno, soluzioni adeguate e presidio del territorio da parte della polizia locale.

Nella seconda metà dell’incontro alcuni dei presenti hanno potuto rivolgere al sindaco varie domande. In particolare, una cittadina residente a San Nicola, rivolgendosi al primo cittadino, ha detto: “Durante questi ultimi cinque anni l’abbiamo sentita vicino. Le riconosco il buon lavoro fatto. Ladispoli è un comune molto cambiato oggi rispetto a cinque anni fa. Mi auguro che lei diventerà di nuovo sindaco. Ci aspettiamo molto, soprattutto per quanto riguarda la capacità di sfruttare al meglio le nostre eccellenze: i siti archeologici, il nostro mare, la capacità di accogliere che ancora non si è pianamente compiuta. Buon lavoro”.