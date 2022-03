Elezioni Ladispoli, Francesca Belli in corsa con la Lega per Grando - Terzo Binario News

Nuova candidatura ufficiale al consiglio comunale di Ladispoli in vista delle elezioni amministrative 2022.

Si tratta di Francesca belli referente delle guardie ecozoofile di Ladispoli è estremamente Attiva nel campo del volontariato e del sociale.

“Quando mi è stato chiesto di candidarmi ho pensato – “Lotto contro il cancro ogni giorno e questo sarebbe un motivo in più per lottare”, anche perché francamente non so fare altro e non vorrei rimanere sprovvista di motivi.

Prima di rispondere ho chiesto ad amici e parenti che ogni giorno mi sono accanto ed è con loro che dovete prendervela se ho accettato, perché il primo sostegno è venuto da lì.

Servire il cittadino è una cosa seria, ho sempre cercato di farlo al meglio e continuerò comunque, nel bene o nel male, a farlo in futuro”.

Francesca Belli