Elezioni Ladispoli, è ufficiale: Silvia Marongiu candidata sindaco del Pd - Terzo Binario News

Alle ore 18.00 di oggi si è conclusa l’assemblea degli iscritti del circolo PD Ladispoli che, in un clima costruttivo ed unitario, ha ratificato la proposta di candidatura a Sindaco della segretaria in carica Silvia Marongiu.

“Accetto con responsabilità il compito che avete scelto di affidarmi – ha dichiarato la segretaria agli intervenuti – conscia di dover e voler rappresentare un’idea di città altra rispetto a quella che abbiamo visto negli ultimi anni: plurale e progressista, capace di guardare al futuro con coraggio ed ottimismo. Insieme alle forze politiche, civiche, e alle personalità che esprimeranno la volontà di portare avanti un percorso politico comune e unitario abbiamo l’opportunità ora di scrivere una pagina nuova. Un capitolo importante, in vista del prossimo anno, che andrà elaborato da chi conosce a fondo questa città, le sue speranze e le sue paure”.

“La campagna elettorale che si aprirà – continua Silvia Marongiu – sarà infatti uno spartiacque decisivo per permettere alla nostra città di fare un enorme balzo in avanti o di rimanere ferma e immobile. C’è un senso di comunità cittadina da ricostruire e sarà compito di tutti e di ciascuno farlo. Nessuno escluso.”

Diversi gli interventi e stimolante il dibattito all’interno del circolo, a dimostrazione del valore del percorso che il Partito Democratico – con chiarezza e con i tempi necessari, senza accelerazioni forzate – ha portato avanti, arrivando alla sintesi di una candidatura unitaria, plurale, radicata nel territorio e aperta alla città e a tutte le forze progressiste, della città.

“Ora è tempo di proseguire il nostro cammino, – dichiara Federico Ascani, capogruppo al comune di Ladispoli e in Città metropolitana – rimanendo uniti e, fianco a fianco, potendo finalmente dare ai ladispolani una nuova amministrazione capace e competente, in grado di cogliere le sfide che i prossimi anni avremo davanti a noi. Oggi, come ieri, il Partito Democratico di Ladispoli è in campo per difendere i diritti e le conquiste di una comunità che merita tutto l’amore e l’impegno che siamo capaci di mettere in campo”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli

21 novembre 2021