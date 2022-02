Elezioni Ladispoli, da Italia Viva replicano a Pizzuti Piccoli - Terzo Binario News

“Il movimento 5 stelle, da che ha perso qualche stella, non si raccapezza più nel panorama politico di Ladispoli.

L’ultima dimostrazione è la seguente. Il dott. Antonio Pizzuti Piccoli, dimessosi soltanto un anno fa (non un decennio fa) dal suo incarico pubblico di ex consigliere comunale nonché capogruppo 5s, quindi perfettamente a conoscenza del “contenuto della pentola”, descrive in modo approssimato e frettoloso, in un lungo post pubblicato sulla sua bacheca, lo scenario elettorale che, secondo lui, si presenterebbe oggi a ridosso delle prossime elezioni comunali.

E qui lo invitiamo a seguire più da vicino le vicende politiche della nostra città. Perché qui a Ladispoli, mentre lui è forse impegnato a dirimere questioni e personali e col suo partito, molte cose sono cambiate e continueranno a cambiare.

Certamente in meglio perché a popolare lo scenario politico sono scesi in campo nuovi soggetti politici, non legati a vecchie logiche di apparato, che stanno facendo sentire la loro presenza sul nostro territorio per la prima volta e che per il loro progetto politico hanno scelto come figura di garanzia Alessio Pascucci, l’unico titolato in grado di realizzazione, fino a prova contraria.

Ecco, saranno queste le “facce “ con cui lui teme di doversi confrontare. Ma saranno le facce del vero cambiamento, non il grando-cambiamento e neanche quello che il suo movimento promise con l’inganno dell’apri-scatole.

Rispetto alla carrellata di malefatte, (che anche noi, peraltro, dall’angolazione politica e sociale di Italia Viva recriminiamo) ci corre l’obbligo di rispedire al mittente le attribuzioni di correità delle stesse che ci vengono addebitate e ricordiamo che le stesse malefatte citate sono ampiamente intestate al Partito Democratico perché è stato proprio quel partito che le ha consentite.

E su questo siamo pienamente d’accordo con lui, salvo poi intestare al suo stesso movimento quota parte della correità per il fatto che proprio con quel partito si sono oggi ritrovati, nel programma e negli intenti.

Ma allora, visto che lui fa parte da anni dell’orchestra, anche con ruoli di solista, che cosa voleva dire il dott. Pizzuti Piccoli col suo lungo post, coinvolgendo peraltro nella disfatta politica ladispolana forze politiche che neanche erano presenti? Che significa questo mischiare la paglia col fieno?

Noi lo leggiamo come una disperata dichiarazione di ritrovata fedeltà. Una forma di piaggeria imbonitrice, insomma, nei confronti dell’unica compagine politica rimasta ad accogliere i transfughi di tutte le idealità, quelli cioè che portano in dote agli alleati solo ciò che avrebbero voluto essere e non sono stati.

In questo senso, il consiglio di Italia Viva è il seguente: provare ad uscire dalle ombre di un passato di cui, anche turandosi il naso, si è fatto parte e recuperare un po’ di sana fiducia nei nostri concittadini perché senza dubbio sanno leggere fra le proposte politiche ciò che è meglio finalmente per la nostra città di Ladispoli”.

Marisa Alessandrini – Sabino Russoniello

Coordinatori Italia Viva Ladispoli