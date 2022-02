Elezioni Ladispoli, Amelia Mollica Graziano candidata sindaco - Terzo Binario News

A sostenerla le liste Ladispoli Cabia e Ladispoli al Centro, la presentazione oggi presso l’ex Tung

Amelia Mollica Graziano si candida a sindaca a Ladispoli. Dopo mesi di silenzio, da quando venne estromessa dalla giunta Grando con un messaggio recapitatole dai messi comunali, con le revoca della delega alla sicurezza e polizia locale, eccola che stavolta parte per un’avventura completamente diversa.

Presso i locali dell’ex Tung a Ladispoli la presentazione della Mollica Graziano e delle due liste che la sostengono ovvero Ladispoli Cambia e Ladispoli al Centro.

“Sono orgogliosa del mio essere ladispolana – ha detto la candidata sindaca – e lo sarò sempre, senza alcuna vergogna. Detto questo, vogliamo immaginare una Ladispoli sostenibile, sicura e stabile. concetto condiviso con le due liste”.

Possibile che il traguardo non venga raggiunto, ovvero che non arrivi al ballottaggio elettorale. In tal caso che potrebbe succedere? La risposta è indiretta, ma non evasiva: “Questa è una partita in cui può succedere di tutto come nel calcio, anche arrivare ai supplementari. Di sicuro siamo contrari a Grando e al suo modo di fare politica e se l’obiettivo dovesse fallire, faccio gli auguri ad Alessio Pascucci e Silvia Marongiu”.

Al tavolo della presentazione, Alessandra D’Ottavio per Ladispoli Cambia e Marco Pecorella, per Ladispoli al Centro. Insieme a loro hanno preso la parola Franca Asciutto e Fausto Ruscito. Quest’ultimo ha sottolineato che bisogna pensare ai prossimi 20 anni migliorando la qualità della vita e disegnando posti di lavoro. Che abbiamo a fare un istituto alberghiero da 800 studenti se poi gli hotel dove lavorare non ci sono?” la sua osservazione.

La Mollica Graziano ha ripreso la parola annunciando “10 punti di programma ma pensando in grande. Siamo a 20 minuti dal porto di Civitavecchia e dall’aeroporto di Fiumicino, confiniamo con Cerveteri e la risorsa rappresentata da Roma è immensa. Queste piazze vanno intercettate per creare indotto. Il sociale è un altro tema delicato sul quale serve attenzione e c’è il 60% delle persone distanti dalla politica, ma noi vogliano coinvolgerle in questo progetto. Vogliamo rappresentare la novità”.

Prima che la presentazione iniziasse, è stato osservato un minuto di silenzio in omaggio a “Alvarone” Agostini e al professor Antonio Sorbo.