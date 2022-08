Elezioni, i complimenti di Tajani alla Mari per la candidatura • Terzo Binario News

Alla soddisfazione del coordinamento cittadino di Forza Italia per la candidatura di Emanuela Mari al Senato per gli Azzurri, si registrano le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, pronunciate oggi nella conferenza stampa di presentazione dei candidati nel Lazio, per le elezioni politiche del 25 settembre.

«Subito dopo i parlamentari riconfermati, dopo Spena e Battilocchio, ci sono in lista espressioni del territorio come la dottoressa Emanuela Mari, Presidente del Consiglio comunale di Civitavecchia».

Queste le parole di elogio, di oggi, del Presidente Tajani che ha voluto citare proprio la Mari per enfatizzare l’arrivo in Parlamento di una nuova classe Dirigente formatasi e cresciuta sui territori.

Emanuela Mari è la rappresentante del territorio nella lista “Lazio 2” del Senato, subito dopo i big nazionali Silvio Berlusconi, Anna Maria Bernini e Maurizio Gasparri.

Il Coordinatore nazionale di Forza Italia ha successivamente rilasciato, a margine della conferenza, la seguente dichiarazione alla stampa: «Non posso che esprimere soddisfazione per essere riusciti ad inserire, nella corsa elettorale di Forza Italia, la giovane e capace Emanuela Mari, Presidente del Consiglio comunale molto apprezzata a Civitavecchia. Come già ho avuto modo di dire in passato, – ha affermato Tajani – cambiare bandiera non paga, ed Emanuela Mari ne è la prova lampante: una giovane e preparata militante, da sempre nelle fila di Forza Italia con dedizione e lealtà. Sono sicuro che otterrà un grande risultato. Forza Emanuela, è giunto il tuo momento!».