Elezioni di Ladispoli, la foto del momento - Terzo Binario News

L’analisi di “Mazzarino” a nove mesi dalla chiamata alle urne

“Sicuramente fare una cronaca politica decente ai nostri giorni è difficile, tutto ormai è impregnato da sensazionalismi e fake news per cui ogni notizia viene rapportata all’universomondo.

In questo ambiente diventa difficile parlare della politica locale se poi i discorsi finiscono a dibattere, che dire, dell’influenza geopolitica della Cina.

In realtà però sono i politici locali che gestiscono buona parte della nostra vita quotidiana, dal traffico all’urbanistica al commercio alla sicurezza, per cui esserci distaccati da questa politica ha fatto si che siano emersi personaggi improbabili e la qualità dell’amministrazione ne abbia risentito.

Comunque sotto la cenere cova il fuoco e, mentre tutti sono distratti dalle elezioni romane, anche a Ladispoli qualcosa si muove anche se non emerge. In mancanza di esternazioni, diamo qualche accenno di simil spetegulèz in stile Drive In.

Nel centrodestra il Sindaco Grando ha inspiegabilmente rimandato ad ottobre la propria ri-candidatura. Questo è completamente irrituale visto che è assolutamente normale che un Sindaco, che pensi di aver ben governato, si ricandidi. Il motivo vero sembra vada ricercato in alcuni movimenti in alto loco che fanno ipotizzare per il sindaco un possibile secondo cambio di casacca. Con Fratelli d’Italia? Sembra essere quella la direzione, la stessa dove un suo referente, oggi leghista piuttosto chiacchierato, potrebbe infine voler approdare forte di un buon rapporto con Giorgia Meloni.

Questo infatti comporterebbe una serie di pesi e contrappesi, bloccati fino a quando non si concretizzi qualcosa. Ma non tutto il popolo di centrodestra apprezza questi tatticismi e non si può escludere qualche novità che, per ora, non si vede ma è anch’essa sotto la cenere cova.

Nel mezzo troviamo i Cinque stelle, la cui presenza a Ladispoli è stata alquanto impalpabile. Certo hanno risentito delle diatribe e scissioni a livello nazionale e sono tutti da misurare nella politica locale, a partire da Roma. In città, escluso l’appoggio (inatteso) sul bilancio dell’anno scorso alla maggioranza, l’uscita di scena del capogruppo Pizzuti Piccoli e il passaggio di Ida Rossi a Ladispoli Città di Trani, sì mozioni e qualche dibattito in assise e niente più.

Passando al Centrosinistra si riscontra una situazione è più fluida. Esiste sicuramente un grande nobile decaduto che è il PD, che affronta la sfida con le vecchie logiche vantando un peso che però i numeri non gli stanno riconoscendo anche in virtù dello scarso lavoro di opposizione fatta nel Consiglio Comunale di Ladispoli.

Il PD di questo stenta a farsene una ragione soprattutto non si rassegna al fatto che non è più il perno della politica ladispolana, ma ora esistono altri attori che hanno sicuramente lavorato meglio e vantino diritto di parola e peso nonché legittime ambizioni di candidatura.

Il risultato è un proliferare di convocazioni con manovre trasversali del PD e candidature usa e getta che stanno provocando più danni che altro favorendo l’attendismo del centrodestra. Specialmente da quando un fedelissimo scudiero del nobile PD decaduto è andato a portare un messaggio di conforto urbanistico al sindaco in affanno ed invece ci è rimasto in pianta stabile e in attesa di capire dove gli convenga schierarsi.

In tutto questo scenario però chi, nell’opposizione ha i numeri maggiori in Consiglio, ovvero Trani, sta legittimamente muovendo le sue carte potendo vantare quattro anni di opposizione che ha permesso al suo Gruppo di crescere seppure partendo da una lista civica.

In tutto questo c’è anche un outsider che si chiama Pascucci il quale non è chiaro cosa intenda fare ma è chiaro che rappresenti una validissima candidatura, osteggiata dal nobile decaduto. La novità dell’ultim’ora sarebbe, “Vóce del sén fuggita Pòi richiamàr non vale”, secondo la quale, il nome di Trani sia ormai stato messo sul tavolo, e bene o male intorno ad esso debbano ragionare e misurarsi tutti dell’opposizione.

Il nome lo avrebbero posto alcuni consiglieri riconoscendogli il merito di essere stato un punto fermo per tutta l’opposizione. Una opposizione portata avanti con denunce, interrogazioni e fatti concreti, contro la politica scellerata del Sindaco ed anche la poca collaborazione amministrativa non dimostratasi super partes come avrebbe dovuto.

Trani non nega, e sembra volersi confrontare alla pari, ora si aspettano altri pretendenti. Di certo d’ora in poi candidarsi deve portare in dote prospettive serie, o finirà per essere uno svantaggio per tutta l’opposizione”.

“Mazzarino”