Elezioni Civitavecchia, Poletti: "Risultato deludente ma resto consigliere" • Terzo Binario News

“Sul ballottaggio, libertà di scelta per il nostro elettorato”

Ho voluto aspettare una settimana prima di rilasciare una dichiarazione sull’esito elettorale.

Un esito che mi ha visto fuori dal ballottaggio per poco più di due punti percentuali in ritardo su Piendibene, secondo dopo Grasso.

Ho riflettuto sulle ragioni di questo risultato. C’è chi vede il nostro 18% come un ottimo risultato, in considerazione della mia prima volta in una competizione elettorale; ma devo ammettere una certa delusione per aver verificato l’assenza di voti che avevamo dati per certi e che invece sono stati dirottati in altri lidi.

Nessuna polemica: sono le regole di un gioco che non conoscevo e che, sinceramente, trovo dannoso per i cittadini. Regole che nulla hanno a che vedere con il mio stile di vita e le mie convinzioni.

Sarò Consigliere Comunale, deciso a proseguire nel percorso amministrativo.

Non darò indicazioni per il prossimo ballottaggio: ciascuna lista scelga il candidato che ritiene più adeguato.

Personalmente, fedele alla natura civica della mia candidatura e convintamente leale, legale e libero, resto al servizio della città, vigile perché l’azione della nuova amministrazione sia finalizzata esclusivamente agli interessi collettivi.

Nascerà un gruppo di lavoro civico e sociale, costituito soprattutto da giovani, che collaborerà cercando di dare un senso alla presenza in Consiglio Comunale”.

Paolo Poletti