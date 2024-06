Elezioni Civitavecchia, la lista D'Antò: "Il nostro sostegno per Marco Piendibene è forte e convinto" • Terzo Binario News

“Questa volta non potevamo restare indifferenti. Non potevamo limitarci a un semplice augurio di “vinca il migliore”.

La situazione è chiara: da un lato c’è chi offre alla nostra città una vera opportunità di impegno e determinazione nell’affrontare le sfide che ci attendono, dall’altro c’è chi ha dimostrato la propria incapacità amministrativa negli ultimi cinque anni.

Per questo motivo, sosteniamo con convinzione la candidatura a Sindaco di Marco Piendibene. Siamo certi che, con il supporto del Movimento 5 Stelle, con cui abbiamo condiviso questa splendida avventura, Marco saprà introdurre le soluzioni migliori per far crescere la nostra città. Non ci sentiamo esclusi da questa alleanza, anzi, siamo pienamente rappresentati da persone che godono della nostra completa fiducia.

Voteremo Marco Piendibene e chiediamo a tutti i nostri sostenitori di fare lo stesso. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per la nostra comunità”.

Lista D’Antò