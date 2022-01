Elezioni Cerveteri, Orsomando forse si candida a sindaco - Terzo Binario News

Ai ferri corti con la Belardinelli (Fdi) non ha mai appoggiato apertamente la coalizione: per il forzista, è il preludio alla corsa in solitaria

Finora non è mai uscito pubblicamente sulla questione ma è proprio il silenzio a parlare meglio di qualunque voce.

Salvatore Orsomando, nei due mandati da sindaco di Alessio Pascucci, ha sempre svolto il ruolo di consigliere di opposizione irriducibile insieme ad Aldo De Angelis. Magari avrà immaginato di essere lui il candidato ideale per la coalizione.

Da sempre in Forza Italia, con Luciano Badini coordinatore cerite ormai da 6 anni, ha aggregato anche un gruppo di giovani avviati al mondo della politica.

Quando però è stata resa nota la candidatura per il centrodestra di Anna Lisa Belardinelli, Orsomando non ha compiuto il passo in avanti che si aspettava all’interno della coalizione. C’erano, oltre a Fdi, la Lega, alcune liste civiche ma non lui né Forza Italia.

Dunque lecito immaginare che almeno al primo turno delle elezioni di Cerveteri di questa primavera possa correre da solo, così come è pronosticabile la convergenza sul centrodestra in caso di probabile ballottaggio.