Elezioni Cerveteri, Massimiliano Grasso è il nome nuovo del centro destra - Terzo Binario News

Potrebbe essere il candidato unico della coalizione, che sulla Belardinelli non trova la quadra

Fra Anna Lisa Belardinelli, Salvatore Orsomando, Pio De Angelis e Lamberto Ramazzotti spunta il nome di Massimiliano Grasso.

Sarebbe l’ex vice sindaco di Civitavecchia il personaggio su cui far convergere il consenso della coalizione di centrodestra che sul nome della Belardinelli, lei la prima ad aver ufficializzato la candidatura a sindaca, è andato in frantumi.

Inutili i tentativi di trovare una sintesi, per ammissione della stessa diretta interessata, e allora ecco l’idea di un nome terzo capace di mettere d’accordo tutti.

Massimiliano Grasso, giornalista e responsabile Ufficio Comunicazione e Stampa presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, è stato il braccio destro di Tedesco a Civitavecchia finché il primo cittadino non lo ha sollevato dall’incarico sostituendolo con Manuel Magliani.

Con La Svolta nel 2019 – dopo cinque anni di opposizione da consigliere comunale – aveva avanzato la candidatura in prima persona per lo scranno di palazzo del Pincio con larghissimo anticipo, salvo poi confluire nella coalizione accettando di sostenere Tedesco e – in caso di vittoria – assumere il ruolo di vicesindaco.

Mentre la discussione nel centrodestra procede, bisogna capire come i ceriti prenderanno questa soluzione ossia se accetteranno che il loro sindaco possa provenire da una città diversa o se siano tentati da questa novità.