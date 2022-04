Elezioni Cerveteri, Elena Gubetti presenta la sua candidatura: "Continuiamo insieme" - Terzo Binario News

Al Six di Cerenova un saluto sobrio ma partecipato, con l’attuale sindaco Alessio Pascucci a lanciarle la volata

Sobria ma partecipata la presentazione ufficiale della candidatura di Elena Gubetti come sindaca di Cerveteri. A sostenerla, la coalizione compatta del centrosinistra rappresentata e sostenuta da Noi Per Cerveteri, La Voce dei Consumatori, Pd, Italia in Comune, Anno Zero e Le frazioni di Cerveteri.

Dopo gli interventi dei rappresentanti delle liste a sostegno e di Pascucci, Elena Gubetti ha presentato la sua idea di Cerveteri. Ecco uno stralcio delle due dichiarazioni.

“Il Covid ci ha impedito di chiudere alcuni progetti, pertanto la priorità è quella di a termine quanto iniziato senza dimenticarci priorità come piano regolatore o la variante di Campo di Mare. Poi ci sono i finanziamenti da far partire per il ponte della ciclabile di Cerenova, e si tratta di 2,3 milioni di fondi pubblici e l’area degli Scoglietti”.

Poi uno sguardo su di un aspetto più ‘amministrativo’: “Mi piacerebbe che partisse la Consulta dello Sport, un organo di rappresentanza capace di mettere in rete le associazioni sportive, che lavori su progetti inclusivi. Perché secondo me il triangolo sport-cultura-turismo è fondamentale per Cerveteri. Un’altra idea è quella della sentieristica, un percorso a parte rispetto alla Necropoli, che abbia come riferimento le Cascatelle. In generale, gli eventi sportivi possono fare da traino per lo sviluppo della città”.

L’esperienza del Covid vissuta nei panni dell’amministratrice, con risvolti sul sociale: “La pandemia ha lasciato ferite e fragilità nuove, problemi di solitudine. In questo senso mi piace pensare a progetti inclusivi tali da aprire le porte ai cittadini”.

Infine, la candidatura che vede per esempio la presenza del Pd mentre a Ladispoli i dem hanno deciso di correre da soli: “I tempi sulla decisione sono stati un po’ lunghi ma per il 12 giugno non siamo in ritardo. Quando mi è stato proposto di correre come sindaca, ho posto una sola condizione ossia che la coalizione fosse unita. Altrimenti mi arie messa al servizio della squadra ma non avevo il veto sul ruolo. Sono contenta che tutti insieme si vada nella stessa direzione”.

Nelle parole del sindaco uscente Alessio Pascucci il lancio di Elena Gubetti e uno sguardo su Ladispoli: “Chi pensa ‘mo stai a Ladispoli e molli Cerveteri’ ha sbagliato di grosso. Queste due città hanno un futuro se guardano nella stessa direzione. Non ha senso se qui a Cerveteri parliamo di impatto zero e a Ladispoli regna il cemento. Elena non è stata scelta perché donna ma perché brava e adatta al ruolo ed è colei che può attuare questo cambiamento. Bisogna sostenere Elena facendola conoscere a tutti perché a lei piace fare i compiti ed è riservata. Chi se la sente si deve candidare. Il futuro di Cerveteri 2030 è nelle mani sue e di questi ragazzi”.