Elezioni, Bracciano sceglie il suo sindaco domenica e lunedì - Terzo Binario News

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà a Bracciano, così come in altri 101 comuni della nostra regione, compresa la capitale.

Sono state poste alcune domande ai cinque candidati sindaco (si sono presentati in sei, ma il generale Donato Mauro, consigliere comunale uscente non ha passato le forche caudine della commissione), per sapere quali sono i progetti che intendono mandare avanti.

Per la carica di primo cittadino si sfidano il sindaco uscente, Armando Tondinelli, che rispetto a cinque anni fa, quando si presentò a capo di due liste civiche, oggi ha il sostegno dei partiti di centrodestra, ma ha perso per strada molti dei protagonisti della sua squadra iniziale (il vicesindaco Luca Testini, che peraltro nel 2016 si candidò con una sua lista, assieme al Presidente del Consiglio Comunale Enzo Picone, corrono con il candidato Spica, l’ex vicesindaco Gianfranco Rinaldi fa parte della squadra di Crocicchi, il consigliere più votato Fabrizio Marcantoni ha scelto come candidato sindaco Bergodi).

In ogni caso, grazie soprattutto ai voti dei partiti Lega e Fratelli d’Italia, è uno dei candidati più accreditati per arrivare al ballottaggio.

Dall’altro campo della politica nazionale viene la candidatura di Marco Crocicchi, impegnato nel mondo dello sport cittadino, che vede a suo supporto il progetto “Una costituente per Bracciano”, composta da tutte le formazioni di centrosinistra, inclusa Italia Viva, ma senza il Movimento Cinque Stelle, con la presenza, tra i candidati consiglieri, di Giulia Sala, figlia dell’ex sindaco Giuliano.

Il Movimento Cinque Stelle candida l’avvocato Renato Cozzella, attualmente Presidente del Consorzio Lago di Bracciano. Capolista è il consigliere uscente ed ex candidato sindaco nel 2016 Marco Tellaroli, mentre non si è ricandidato il consigliere uscente Alessandro Persiano.

Candidatura civica è invece quella di Alberto Bergodi, Presidente dell’Università agraria di Bracciano, che si presenta con due liste, con all’interno il consigliere Fabrizio Marcantoni.

Altra candidatura dalla caratterizzazione civica vede come candidato sindaco Antonio Spica, una lunga carriera nel sociale, che ha a suo supporto una lista, che vede tra i candidato il vicesindaco uscente Luca Testini e il Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Picone, che un po’ a sorpresa non si sono candidati all’interno delle liste a supporto del sindaco uscente.

Dopo il primo turno del 3 e 4 ottobre, non ritenendo probabile la vittoria al primo turno di nessuno dei candidati, due dei cinque candidati si sfideranno per il turno di ballottaggio previsto il 17 e 1 ottobre.