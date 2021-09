Elezioni Bracciano, Cozzella: "Riammessi dal Consiglio di Stato" - Terzo Binario News

“Di queste ore la notizia che il Consiglio di Stato ha approvato il nostro ricorso.

Siamo di nuovo in corsa per le prossime elezioni comunali!

Avrete notato che nei giorni scorsi abbiamo tenuto un profilo basso; ci è dispiaciuto, ma è stato necessario. La giustizia doveva fare il suo corso e noi abbiamo atteso pazienti e fiduciosi.

Ora possiamo comunicarvi che le nostre ragioni sono state riconosciute e che quindi le due liste collegate a Renato Cozzella sindaco di Bracciano sono state riammesse.

La decisione del Consiglio di Stato ristabilisce la giusta e trasparente rappresentatività che una città come Bracciano merita. Con questa sentenza trionfa la democrazia, visto che i cittadini potranno in questo modo avere davvero la possibilità di valutare tra tutte le proposte possibili e scegliere in totale libertà.

Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato in questi giorni difficili, i singoli cittadini, i Comitati, le Associazioni e i candidati sindaco che hanno pubblicamente espresso la loro solidarietà nei nostri confronti.

Ora che gli equilibri sono ristabiliti potremo tutti confrontarci lealmente, permettendo ai cittadini di Bracciano di valutare in assoluta serenità.

Auguriamo a tutti una buona campagna elettorale e… Ci vediamo alle urne il 4 ottobre!”

Avvocato Renato Cozzella

Candidato sindaco di Bracciano