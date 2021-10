Elezioni Bracciano, Bergodi: "Ascolto e dialogo con tutti" - Terzo Binario News

“Cari concittadini, in questi giorni post elezioni abbiamo avuto modo di incontrare tutti gli schieramenti politici, sia i due ancora al ballottaggio, che quelli ormai fuori dal secondo turno, dialogando con tutti ed ascoltando le loro proposte. Oggi siamo quindi nella piena consapevolezza di poter affrontare ๐—น๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐˜๐—ฎ.

Abbiamo partecipato a queste amministrative nella convinzione di poter rappresentare la vera alternativa ad un’alternanza governativa che non condividevamo piรน. Ringraziamo ancora una volta le quasi duemila persone che ci hanno scelto e le lasciamo libere di scegliere la loro amministrazione di fiducia tra i due schieramenti che hanno passato il primo turno.

Il nostro ideale di alternativa รจ nato da un totale disaccordo con la metodologia amministrativa degli altri schieramenti, riteniamo quindi di perseguire, con coerenza e credibilitร la nostra linea di opposizione a questa politica. Ci siederemo quindi al nostro posto, ovvero nell’๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ, cercando di lavorare per voi, con correttezza ed impegno. L’opposizione che intendiamo fare sarร , in perfetta linea con le nostre ideologie, un’opposizione ๐—ณ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ, nell’๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ e non una forma di ostruzionismo sterile. Buon voto a tutti”.

Un Passo Avanti per Bracciano